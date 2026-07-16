(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Sarà "Ink" del regista premio Oscar e premio Bafta Danny Boyle (28 anni dopo, Trainspotting, The Millionaire), il film d'apertura, in prima mondiale in concorso, dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera. Scritto dal drammaturgo e sceneggiatore Olivier James Graham (Dear England, Sherwood, Brexit), interpretato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy, Ink sarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema a Lido di Venezia, nella serata di apertura. (ANSA).