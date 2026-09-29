(ANSA) - VERONA, 29 SET - La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'attività è stata eseguita dagli investigatori coordinati dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e con il supporto della Digos di Trento, con una perquisizione ordinata dalla Procura di Venezia. Nella sua abitazione, oltre a vessilli neonazisti e suprematisti, sono state trovate armi bianche come katane, machete e coltelli, balestre, pistole e fucili soft air e fogli manoscritti con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. (ANSA).