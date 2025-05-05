(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nel 2025 i beneficiari degli incentivi all'assunzione sono stati 1.196.192 con un calo del 5,51% sul 2024. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulle politiche attive e passive del lavoro dell'Inps secondo il quale nel periodo per la nuova agevolazione decontribuzione Sud limitata alle aziende fino a 250 dipendenti i beneficiari sono stati 1.146.522, in forte calo rispetto all'agevolazione Decontribuzione sud estesa che si è esaurita nel 2024 con 2.014.181 beneficiari. Quest'ultima non si configura come un incentivo all'assunzione, bensì come un beneficio contributivo per l'occupazione. Per quanto riguarda gli incentivi all'assunzione nell'anno i beneficiari sono stati 558.562 per i contratti a causa mista (l'apprendistato), pari al 46,7% degli incentivi all'assunzione), 465.807 per i contratti a tempo indeterminato (il 38,9% degli incentivi all'assunzione), 43.589 per i contratti a tempo determinato e 125.059 per gli incentivi alla stabilizzazione, unica tipologia in crescita. Per l'integrazione dei disabili i beneficiari sono stati 3.175, in calo dell'8,18% sui 3458 del 2024. (ANSA).