(ANSA) - ROMA, 23 SET - Saranno 1.177.597 le carte Dedicata a te destinate alle famiglie in difficoltà per la spesa alimentare di prima necessità: lo chiarisce l'Inps sulla base delle indicazioni del ministero dell'Agricoltura con un messaggio chiarendo che l'accredito sulla carta per gli acquisti pari a 500 euro per il 2026 arriverà il primo ottobre. Il primo acquisto andrà fatto entro il 16 dicembre. Rispetto ai precedenti decreti, il nuovo provvedimento prevede per il 2026 e il 2027 l'elaborazione di una sola lista di beneficiari della prestazione che sarà valida per entrambe le annualità. I beneficiari della misura non devono presentare domanda Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto includano percettori di Assegno di inclusione, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di Naspi, Discoll o cassa integrazione. La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare, erogato in due annualità attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay o di altra società del gruppo o articolazione organizzativa a ciò preposta. L'importo erogato per ciascuna annualità è pari a 500,00 euro. Le carte sono abbinate a ciascun beneficiario e sono rese operative con l'accredito del contributo a partire da ottobre e vengono consegnate presso gli uffici postali abilitati al servizio. Le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste. Il primo pagamento relativo alla quota dell'annualità 2026 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio per il 2026 In data 24 settembre 2026 alle ore 14, nell'applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio per la gestione delle liste dei potenziali beneficiari in possesso dei requisiti previsti dal decreto. (ANSA).