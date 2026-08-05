(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La trattenuta applicata sul cedolino della pensione di agosto per la mancata comunicazione dei redditi riguarda 50mila pensionati, "una platea molto limitata di beneficiari", pari allo 0,3%. Lo ha chiarito il direttore centrale Pensioni dell'Inps, Domenico De Fazio, intervenendo alla trasmissione UnoMattina su Rai 1. "Le trattenute - ha spiegato De Fazio - interessano circa 50 mila pensionati, pari allo 0,3% del totale dei pensionati Inps. Si tratta di persone che percepiscono, insieme alla pensione, prestazioni collegate al reddito, come la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo o la quattordicesima, per le quali è necessario confermare a posteriori la prestazione erogata in via provvisoria in base a dati reddituali non ancora verificati". (ANSA).