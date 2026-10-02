(ANSA) - NEW YORK, 02 OTT - Rissa sfiorata tra Spike Lee e un altro spettatore allo Yankee Stadium sulla Palestina. Secondo quanto riferiscono diversi media Usa, il regista si trovava nell'area ristorante durante l'intervallo della partita dei New York Yankees contro i Red Sox, quando un uomo ha iniziato a riprenderlo con lo smartphone mentre mangiava. Si è poi avvicinato per un selfie chiedendo anche a Lee di pronunciare la frase 'Fuck Palestine'. In un breve video diffuso su social media si vede il regista visibilmente infuriato, viste le sue note posizioni pubbliche a sostegno della popolazione palestinese, che si alza in piedi e mentre sta per scagliarsi contro l'uomo viene bloccato dallo staff del ristorante e alcuni presenti. Il provocatore è, invece, stato cacciato dallo stadio. (ANSA).