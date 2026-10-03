(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Intesa Sanpaolo, in caso di prosecuzione dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione Mps. Lo rende noto Intesa al termine del consiglio d'amministrazione straordinario. In caso di adesione totalitaria all'Opas, il controvalore monetario complessivo dell'Offerta sarà pari a 31,4 miliardi di euro, di cui 27,6 miliardi di euro quanto al corrispettivo in azioni e 3,8 miliardi di euro quanto al corrispettivo in denaro. Intesa Sanpaolo ha reso noto che nel caso di approvazione da parte dell'Assemblea Mps di una o entrambe le Ops(e dei relativi aumenti di capitale) o della riduzione volontaria del capitale sociale, funzionale a rendere possibile, previo soddisfacimento delle relative condizioni, la distribuzione straordinaria, non si "avvarrà della facoltà di rinunciare alle condizioni di efficacia dell'Opas e invocherà il loro mancato avveramento, con la conseguenza che la stessa offerta pubblica di acquisto e scambio diverrà definitivamente inefficace". Lo rende noto Intesa al termine del consiglio di amministrazione straordinario. Il progetto annunciato da Mps non offre alcun "premio, ma è a sconto per gli azionisti delle società target e configura una struttura complessa caratterizzata da elementi di incertezza, sinergie sfidanti e rischi di esecuzione". Lo rende noto Intesa Sanpaolo al termine del consiglio di amministrazione straordinario. L'Opas di Intesa Sanpaolo genera in maniera certa un "valore significativo, immediato e sostenibile per gli azionisti di Mps e valorizza Siena". Il rapporto di cambio annunciato da Intesa Sanpaolo a giugno verrà "adeguato nel caso di distribuzione dell'acconto sul dividendo 2026 da parte di Ca' de Sass". Intesa Sanpaolo ha annunciato che "affiancherà ulteriori iniziative concrete a favore di Siena e della Toscana". Nel corso del Cda il gruppo guidato da Carlo Messina ha reso noto una serie di considerazioni in merito alle operazioni annunciate da Monte dei Paschi di Siena su Banco Bpm e Banca Generali ed ha annunciato l'incremento di 0,25 euro della componente cash del corrispettivo dell'offerta. (ANSA).