(ANSA) - BRUXELLES, 22 SET - Intesa politica in Ue sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Dopo una lunga trattativa i 27 sembrano aver trovato un compromesso. Alisher Usmanov e Mikhail Fridman, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, sono fuori dalla nuova lista nera. Una volta conclusa la procedura scritta, intorno alle 18:00, si prevede che il Consiglio Ue approvi il rinnovo del regime di sanzioni a tutela dell'integrità territoriale dell'Ucraina, per 36 mesi, fino al 22 settembre 2029 (al contrario di quanto è stato fatto sinora, ovvero ogni sei mesi). (ANSA).