(ANSA) - BRUXELLES, 20 OTT - Intesa raggiunta nella notte tra Ppe, Socialisti e Renew all'Eurocamera sulle norme sull'automotive e sull'Industrial Accelerator Act. L'accordo, ha spiegato la presidente del gruppo dei Liberali Valerie Hayer potrebbe riguardare anche possibili aggiustamenti alle norme sull'Ets2. L'intesa, spiegano fonti parlamentari, si basa sul doppio principio della neutralità tecnologica e del mantinimento degli obiettivi climatici. "La transizione verso la mobilità elettrica rimane l'obiettivo chiaro, mentre i costruttori ottengono un grado limitato di flessibilità aggiuntiva nel raggiungimento degli obiettivi", spiegano i Socialisti. (ANSA).