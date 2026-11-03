(ANSA) - ROMA, 03 NOV - La Camera ha approvato la proposta di fissare a gennaio il termine entro cui esaminare i ddl sull'attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" per le Regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte. In Aula si sono avvicendati quattro voti in sequenza. Il termine fissato per il Veneto (passato a maggioranza con 44 voti di differenza) è il 20 gennaio 2027; quello stabilito per la Liguria (approvato con 32 voti di scarto) è il 21 gennaio; quello per la Lombardia (che ha avuto il via libera con 37 voti di differenza) è il 27 gennaio; quello per il Piemonte (passato con 38 voti di scarto) è il 28 gennaio. (ANSA).