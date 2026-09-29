(ANSA) - BOLZANO, 29 SET - Una bambina di cinque anni è morta in ospedale questa mattina a Bolzano, dopo essere stata investita da un furgone a pochi passi dalla stazione ferroviaria, davanti all'ingresso del centro commerciale Waltherpark, in via Garibaldi. L'incidente si è verificato intorno alle ore 10:20. Immediato l'allarme e il tempestivo intervento dei soccorsi sanitari, giunti sul posto con i Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. I sanitari hanno prestato le prime cure, per poi trasportarla d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove però poco dopo è deceduta. In corso i rilievi da parte della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).