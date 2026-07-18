(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Almeno 12 persone sono state uccise in Iran nelle ultime 24 ore a causa di attacchi statunitensi, portando il bilancio totale delle vittime a 50 dall'inizio di quest'ultima fase della guerra, secondo quanto riferito dal ministero della Salute iraniano. Lo scrive la Cnn. Hossein Kermanpour, portavoce del ministero iraniano, aggiunge che almeno 500 persone sono rimaste ferite negli attacchi statunitensi a partire dal 27 giugno, data in cui il fragile cessate il fuoco nella regione ha iniziato a vacillare. La stessa fonte precisa che tra le vittime dell'ultimo mese figurano cinque donne e due bambini. (ANSA).