(ANSA) - TEHERAN, 28 NOV - Due petroliere sono esplose e hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la Marina della Guardia Rivoluzionaria aggiungendo che una delle navi si stava muovendo nei pressi dell'imboccatura del porto omanita di Khasab, mentre l'altra percorreva una "rotta non autorizzata" a est dello Stretto di Hormuz. «L'intera rotta non autorizzata attraverso lo Stretto di Hormuz è disseminata di mine navali altamente distruttive, e qualsiasi tentativo da parte delle petroliere, anche con il supporto aereo dell'esercito terroristico statunitense, non le salverà dall'urto contro queste mine», ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'IRNA. (ANSA).