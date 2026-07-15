(ANSA) - TEHERAN, 15 LUG - Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) iraniano ha annunciato oggi che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli "atti di aggressione" statunitensi, secondo una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato iraniana Irib. Washington ieri ha lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran e ha ripreso il blocco dei suoi porti. "Le operazioni di rappresaglia dei combattenti continueranno e lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non cesseranno i loro atti di aggressione", ha affermato l'Irgc. Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) iraniano ha dichiarato anche di aver colpito alcune installazioni utilizzate dalla Quinta flotta statunitense in Bahrein. "Il Centro di gestione dell'intelligence nazionale, il Centro di comando e controllo, i principali magazzini di parti e attrezzature militari e i depositi di carburante della Quinta flotta statunitense in Bahrein sono stati distrutti", ha affermato l'Irgc. (ANSA).