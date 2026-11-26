(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Le forze armate iraniane respingono in modo "categorico e assoluto" le accuse di responsabilità nell'attacco con droni in Kuwait che ha ucciso due cittadini italiani e provocato altri due feriti. Il portavoce delle forze armate, il generale Abolfazl Shekarchi, ha dichiarato che "nessuna operazione militare o offensiva è stata condotta dalle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran nella regione", riporta la Fars. "Considerando lo storico di azioni ostili — nonché il ruolo svolto dal regime sionista e dalle forze statunitensi nel ricorrere a tattiche false flag e nell'intraprendere avventure nella regione — tali accuse vanno interpretate come un pretesto per celare una perdurante malevolenza e come un tentativo di esacerbare l'instabilità nell'area", ha proseguito. (ANSA).