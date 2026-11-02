(ANSA) - TEHERAN, 02 NOV - L'Iran afferma di essere pronto a riaprire lo Stretto di Hormuz entro due giorni, anziché i sette giorni inizialmente previsti dai colloqui, se Washington accetta le sue condizioni. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri. "La possibilità di attuare questo piano in due giorni è un ulteriore segno della buona fede dell'Iran", ha affermato Esmail Baghaei, sottolineando che "lo scambio di messaggi continua" attraverso i mediatori. "Se le richieste di Teheran saranno soddisfatte, sarà possibile ripristinare la sicurezza nello Stretto di Hormuz e rilanciare il processo negoziale in tempi brevissimi". (ANSA).