(ANSA) - TEL AVIV, 02 OTT - La Corte Suprema di Israele ha ribaltato la decisione della Commissione elettorale centrale e ha annunciato che i partiti arabi di Lista unita e Ra'am possono partecipare alle prossime elezioni della Knesset. Lo riferiscono i media israeliani. Per quanto riguarda il deputato Ofer Cassifla Corte è stato osservato che "tutti i giudici del collegio giudicante prendono le distanze dalle dichiarazioni e dalle azioni oltraggiose di Cassif, che suscitano disgusto". Riguardo alla Lista Unita e a Ra'am scrivono: "Il materiale presentato non soddisfa i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per la squalifica di una lista di candidati". (ANSA).