(ANSA) - TEL AVIV, 29 NOV - La procura militare di Israele ha deciso di applicare l'incriminazione che prevede la pena di morte per il terrorista che lo scorso settembre ha assassinato il cittadino franco-israeliano Netanel Shkaron, padre di sei figli, nei pressi di Neve Tzuf, alla vigilia di Yom Kippur. Per la prima volta, la procura applica la nuova norma del codice militare della Cisgiordania entrata in vigore dopo la legge voluta dal ministro Itamar Ben Gvir. La legge distingue l'omicidio con finalità terroristiche da quello comune, rende la pena capitale obbligatoria di base nel primo caso: basta la maggioranza semplice dei giudici per emetterla. (ANSA).