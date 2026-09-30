(ANSA) - ROMA, 30 SET - A settembre sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97,0 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo tre mesi consecutivi di crescita mentre per quanto riguarda i consumatori, la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Al netto di tali cambiamenti "il clima economico registra una diminuzione leggermente più marcata", commenta l'Istat (ANSA).