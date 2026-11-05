(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Consumi degli alimentari ancora in calo a settembre. Secondo i dati Istat, le vendite al dettaglio risultano rispetto ad agosto in lieve aumento in valore (+0,1%) e stazionarie in volume. Le vendite dei beni alimentari non registrano variazioni in valore ma diminuiscono in volume (-0,3%), mentre quelle dei beni non alimentari crescono in valore e in volume (rispettivamente +0,3% e +0,1%). E' quanto riporta l'Istat nelle sue stime di settembre. Rispetto a settembre 2025 le vendite registrano una crescita dell'1,6% in valore e un calo dello 0,1% in volume. Le vendite degli alimentari aumentano in valore (+1,7%) e diminuiscono in volume (-0,1%) così come quelle dei non alimentari (rispettivamente +1,5% e -0,2%). (ANSA).