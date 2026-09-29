(ANSA) - ROMA, 29 SET - I prezzi alla produzione del settore di attività economica " coke e prodotti petroliferi raffinati "ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025. Lo rileva l'Istat. Nel mese fra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori "riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati (+72,6% mercato interno, +10,6% area euro, +49,2% area non euro)". Se si guarda al raggruppamento principale per industria l'energia ad agosto segna un aumento del 7,6" su base mensile e del 34,5 su base annua. (ANSA).