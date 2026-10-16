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(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Vola l'inflazione a settembre, ai massimi da tre anni. Nel mese, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +0,7% sul mese e a +4,2% sull'anno (da +3,3% di agosto): lo indica l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione dell'inflazione è ancora influenzata dalla crescita dei prezzi dei Beni energetici (da +17,1% a +22,6%); in salita anche gli Alimentari non lavorati (da +3,8% a +5,5%). (ANSA).