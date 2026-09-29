(ANSA) - ROMA, 29 SET - Il fatturato dell'industria a luglio è cresciuto rispetto a giugno, al netto dei fattori stagionali, dell'1,7% in valore e dello 0,6% in volume. Lo rileva l'Istat. Per il settore dei servizi si stimano, in termini congiunturali, aumenti dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Su base tendenziale a luglio 2026 il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, registra un aumento in valore (+4,8%) ed un calo in volume (-0,6%). Per il settore dei servizi, al netto degli effetti di calendario, si rilevano incrementi tendenziali del 3,1% in valore e dello 0,1% in volume. (ANSA).