(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Ad ottobre 2026 l'inflazione è salita al 5,5% dal +4,2% del mese precedente, con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, in rialzo del +1,0% su base mensile; la stima preliminare era +5,4%. Lo rileva l'Istat che ha diffuso i dati definitivi. L'accelerazione dell'inflazione risente principalmente del rialzo dei Beni energetici (da +22,6% a +31,9%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale. Un contributo si deve anche agli Alimentari non lavorati (da +5,5% a +7,5%) e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,2%). (ANSA).