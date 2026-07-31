(ANSA) - ROMA, 31 LUG - A luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +0,2% su base mensile e a +2,8% su base annua (da +3,0% del mese precedente). Il calo dell'inflazione, spiega l'Istituto di statistica, riflette la dinamica dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +4,4% a +3,8%) e degli Energetici non regolamentati (da +13,3% a +10,6%) che tra l'altro comprendono i carburanti e l'energia elettrica sul mercato libero. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa - che comprende i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona - sono stabili su base annua (a +1,3%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto si riducono (da +3,9% a +3,6%), indica inoltre l'Istat. (ANSA).