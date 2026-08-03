(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30mila unità rispetto all'anno precedente. A dirlo è l'Istat nel rapporto 'Migrazioni interne e internazionali': sul versante delle immigrazioni dall'estero il 2025 segna una flessione: secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi scendono da 452mila a 440mila, con una riduzione di 12mila (-2,6%). Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani, che scendono da 58mila a 56mila (-3,4%), sia gli stranieri, che passano da 393mila a 383mila (-2,5%). Crescono gli ingressi regolari dal Marocco, +48% (ANSA).