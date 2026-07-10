(ANSA) - ROMA, 10 LUG - A maggio, dopo tre mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce da aprile dello 0,3%. Rispetto all'anno precedente l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Invece su base tendenziale "crescono in misura marcata i beni strumentali (+5%) e con minore intensità l'energia (+1,9%) e i beni intermedi (+0,8%)" e diminuiscono i beni di consumo (-3,2%). Tra i settori, la fabbricazione di mezzi di trasporto segna +11,6%. (ANSA).