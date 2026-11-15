(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivolto oggi un appello pubblico alle autorità israeliane sulla situazione a Gaza firmando una dichiarazione assieme ai colleghi di Australia, Canada e Regno Unito. "Noi, ministri degli Esteri di Australia, Canada, Italia e Regno Unito, siamo concordi nel ritenere che, con l'arrivo dell'inverno a Gaza, la situazione umanitaria sul terreno sia drammatica. Esortiamo il governo israeliano a porre immediatamente fine ai ritardi e a consentire un accesso umanitario immediato, rapido e senza ostacoli in tutta Gaza. I valichi devono essere aperti e deve essere consentito l'ingresso delle tende". Lo rende noto la Farnesina. (ANSA).