(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Aumentano a doppia cifra i reclami alle imprese assicuratrici. Nel primo semestre 2026, le compagnie che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 59.302 reclami, di cui il 43% relativi all'rc auto, il 42% agli altri rami danni e il 15% ai rami vita. Rispetto al primo semestre del 2025, i reclami sono aumentati del 10,1% e in particolare sono cresciuti del 15% quelli indirizzati alle imprese italiane e diminuiti dell'8,8% quelli alle imprese estere. Lo rende noto l'Ivass specificando però che, per quanto riguarda le compagnie estere, nel primo semestre 2025 la rilevazione comprendeva un'impresa che non è più presente nel 2026. Escludendo tale impresa dai dati del 2025, così da effettuare il confronto a parità di perimetro, i reclami riferiti alle imprese estere sono aumentati dell'8,7%. Il comparto Vita registra un consistente incremento (23,7%) che interessa principalmente le imprese italiane (+28%). Nel Danni il comparto Altri rami danni aumenta sia con riguardo alle imprese italiane (+15,8%) che alle estere (+23%). Anche il comparto rc auto registra un incremento, pari per le imprese italiane al 9,9%. Il 28% circa dei reclami evasi è stato accolto, l'8% si è concluso con una transazione e il 64% è stato respinto. Il tempo medio di risposta da parte delle imprese è stato di 22,5 giorni, ben al di sotto del termine di 45 giorni previsto dalla normativa. (ANSA).