(di Francesca Pierleoni) (ANSA) - ROMA, 16 NOV - Il ritorno di Johnny Depp come protagonista di una produzione di primo piano, Scrooge e gli spiriti del Natale di Ti West, nuovo adattamento dal classico di Dickens, qui riletto con la componente ghost story più marcata, debutta (come anche negli Stati Uniti) in testa agli incassi del fine settimana, stando ai dati Cinetel dal 12 al 15 novembre. Il film, che ha nel cast anche Ian McKellen, Rupert Grint e Andrea Riseborough, ha registrato in 4 qiorni con 1 milione 931mila euro al botteghino con una media di 5.457 euro su 354 schermi. Scende al secondo, posto Se domani non torno di Paola Randi, il racconto del femminicidio di Giulia Cecchettin tratto dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin (interpretato da Filippo Timi). Nel weekend ha incassato 1 milione 405mila euro per un totale in due settimane di 4 milioni 93mila euro. Al terzo posto esordisce Un weekend artificiale di e con Leonardo Pieraccioni, che qui ironizza sulla presenza dell'IA nelle nostre vite: la commedia ha totalizzato 1 milione 54mila euro in quattro giorni che salgono a 1 milione 68mila euro con le anteprime. Al quarto posto un altro debutto italiano, quello del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, storia corale tratta dall'omonimo libro del regista, con Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella e Edoardo Pesce, che ha incassato circa 1 milione di euro nel fine settimana, per un totale di un milione 26mila euro con le anteprime. Scende dal secondo al quinto posto Dio ride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino nei panni di un cappuccino che, con semplicità e immediatezza, diffonde nel '600 il Vangelo in Toscana: il film ha guadagnato circa 787mila euro per un totale di oltre 3 milioni 875mila euro in tre settimane. Giù di tre posizioni, dal terzo al sesto posto, anche la thriller/spy/dark comedy Wild Horse Nine di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi che ha incassato nel weekend 722 mila euro, arrivando così a un milione 954mila euro in due settimane. Debutta al settimo posto Godzilla minus zero di Takashi Yamazaki, 39/o capitolo della saga di Godzilla, il kaiju (mostro misterioso) più famoso del cinema giapponese, che ha ottenuto in 4 giorni 647mila euro. Passa dal quarto all'ottavo posto il film di animazione Il gatto col cappello diretto da Erica Rivinoja e dall'italiano Alessandro Carloni, tratto dall'opera di Dr.Seuss: con 596mila euro nel weekend è arrivato a circa 1 milione 668mila euro in due settimane. Scende di quattro posti, dal quinto al nono, anche la black comedy Un tranquillo funerale di famiglia di Massimiliano Bruno (basata sul cult Funeral Party di Frank Oz), con Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli, che ha guadagnato 241mila euro nel weekend per un totale di 1 milione 993mila euro in tre settimane. Chiude la top ten Look Back di Hirokazu Kore-eda, poetico adattamento dell'omonimo manga cult di Tatsuki Fujimoto: ha ottenuto circa 211mila euro in quattro giorni, che salgono a poco meno di 224mila euro comprese le anteprime. A livello complessivo il box office nel weekend ha raggiunto 9 milioni 883mila euro con una crescita del 23% rispetto al botteghino dello scorso fine settimana e del 50,91% rispetto agli incassi dello stesso periodo un anno fa, quando il box office aveva registrato circa 6 milioni 549mila euro. (ANSA).