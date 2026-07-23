(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Si intitola Joie de Vivre e dura sette ore il documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci che verrà presentato fuori concorso in Venice Open - Films on Films alla 83/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. "Vi assicuro che si rimane inchiodati allo schermo per sette ore, noi abbiamo fatto questa esperienza senza riuscire a staccare un attimo lo sguardo dal documentario - ha sottolineato il direttore della Mostra Alberto Barbera - che è, come potete immaginare, abbastanza straordinario, perché è nello stesso tempo l'analisi non di tutti, ma di molti dei film di Bernardo Bertolucci, fatte da Guadagnino stesso, con molti suoi amici, colleghi, registi, critici appassionati. Un modo non soltanto per analizzare i film, ma per fare di Bernardo Bertolucci la cartina di tornasole per interpretare e capire che cos'è il cinema così stato, cos'è il cinema moderno, ma anche in ultima analisi che cos'è la critica, qual è il suo ruolo, qual è stato in passato, quale potrebbe ancora essere in futuro. Insomma, un film assolutamente appassionante". (ANSA).