ANSA - WASHINGTON, 13 OTT - JpMorgan Chase riporta utili inferiori alle attese di Wall Street sul rallentamento dei mercati e dell'attività di investimento. Il più grande istituto di credito Usa ha registrato un profitto di 15,31 miliardi di dollari, ovvero 5,57 dollari per azione, nel terzo trimestre, contro previsioni di utile per azione a quota 5,93. I ricavi sono aumentati dell'8% su base annua, a 50,17 miliardi di dollari, ben al di sotto dei 51,23 miliardi stimati. I risultati sono stati colpiti da una perdita di 658 milioni sui titoli di investimento presenti nei libri contabili dell'istituto. Il numero uno Jamie Dimon ha affermato in una nota che l'attività dei clienti sui mercati della banca e dei clienti del settore delle banche di investimento si è attenuata durante il trimestre rispetto al boom registrato nel secondo trimestre. ANSA.