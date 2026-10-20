(ANSA) - STRASBURGO, 20 OTT - "Nonostante i negoziatori americani cerchino, ormai da un anno e mezzo, di spingere l'Ucraina alla resa, è grazie al sostegno dell'Ue se ancora non lo ha fatto alle condizioni di Putin. Non abbiamo altra scelta". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera, Kaja Kallas, nel dibattito in plenaria a Strasburgo, respingendo le accuse di non avere una strategia di pace. "Dobbiamo essere estremamente chiari nel dire che anche noi abbiamo delle richieste nei confronti di Mosca e non concederemo nulla gratuitamente, perché l'obiettivo non è solo raggiungere una pace, ma una pace duratura e giusta", ha aggiunto Kallas. (ANSA).