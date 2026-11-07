(ANSA) - BRUXELLES, 07 NOV - "La tragica perdita di vite umane nella sparatoria di Cracovia è una tragedia che si farà sentire ben oltre i confini della Polonia". Lo scrive sui social l'Alta rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, dopo l'attacco che ha provocato sei morti e 15 feriti. "Ho espresso le mie più sentite condoglianze" al ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, aggiunge Kallas. "Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori", sottolinea la capa della diplomazia europea. "In questo momento di lutto, la Polonia non è sola". (ANSA).