(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - "Gli attacchi russi hanno ucciso oltre 80 civili ucraini in due giorni. Inoltre, la Russia ha intensificato i suoi attacchi ibridi contro l'Europa, prendendo di mira sia gli Stati membri dell'Ue sia gli alleati della Nato. La sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantisce a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra. Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia, e l'Europa non lo farà. Lunedì i ministri degli Esteri dell'Ue intendono approvare il più ampio pacchetto di inserimenti nelle liste delle sanzioni contro la macchina bellica russa dall'inizio della guerra". Lo dichiara sui social l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas. (ANSA).