(ANSA) - BRUXELLES, 06 NOV - "Qualsiasi accordo deve poi essere attuato e per l'attuazione è necessario il coinvolgimento dell'Europa e se non ne siamo parte, non lo attueremo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas a proposito di possibili intese fra Russia e Usa scavalcando l'Ucraina e l'Europa. "Abbiamo già assistito a dei tentativi in tal senso, se si pensa all'accordo o all'intesa di Anchorage. Ma poi non ha funzionato semplicemente perché l'Europa non ha dato il proprio sostegno - ha notato -. Noi dobbiamo essere parte di queste discussioni". (ANSA).