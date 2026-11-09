(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - "Non nutro grandi aspettative riguardo a questi colloqui perché non abbiamo visto alcun segnale da parte della Russia che indichi la sua volontà di negoziare in buona fede". Lo ha detto Kaja Kallas a margine del G7 di Parigi a proposito di Abu Dhabi. "Vorremmo vedere un cessate il fuoco per poter davvero sederci al tavolo delle trattative e vorremmo anche vedere da parte della Russia un segno di buona volontà, ad esempio smettendo di uccidere civili ogni singolo giorno e di attaccare le infrastrutture civili. Finora non l'hanno fatto". (ANSA).