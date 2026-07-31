(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Kamala Harris non ha ancora preso una decisione su una sua possibile candidatura al 2028. "Sono concentrata sulle elezioni di metà mandato", ha detto Harris spiegando che per novembre è necessario mobilitare l'elettorato con "numeri mai visti prima perché" i repubblicani "ricorrono a brogli e noi dobbiamo essere talmente forti da rendere impossibile truccare il risultato". "Dobbiamo essere spietati. Non intendo dire che dobbiamo violare la legge, noi non lo facciamo. Dobbiamo essere intransigenti", ha messo in evidenza. (ANSA).