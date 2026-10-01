(ANSA-AFP) - PARIGI, 01 OTT - L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov afferma di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è "in pericolo". "La notizia secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera, Ivan Tyutrin, siamo inseriti in una lista di persone da assassinare, non è una sorpresa per me, ma è comunque uno shock", ha detto Kasparov in un post su Telegram, riferendosi a un articolo del giornale spagnolo El Mundo. "Siamo stati avvisati che avremmo dovuto adottare misure precauzionali. L'ho fatto e continuerò a farlo", aggiunge Kasparov. (ANSA-AFP).