(ANSA) - LONDRA, 16 OTT - Kate ha lanciato un progetto che promuove il contatto con la natura per favorire lo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini. "La natura è un ambiente così straordinario per tutti noi e, in quest'epoca dominata dalla tecnologia digitale, trascorrere del tempo di qualità all'aperto non è mai stato così importante", ha affermato la principessa del Galles in un video pubblicato sui suoi profili social. Le ricerche, ha aggiunto la consorte dell'erede al trono William, hanno dimostrato "fino a che punto la natura sia importante per il nostro benessere psicologico e fisiologico". Kate ha incaricato il Royal Foundation Centre for Early Childhood, da lei fondato, di studiare come la natura possa sostenere lo sviluppo dei bambini, in vista di un programma che partirà l'anno prossimo. L'iniziativa è sostenuta dal Ducato di Cornovaglia, il patrimonio fondiario privato del principe William, dove si potrebbero tenere le visite educative del progetto. Si tratta di una nuova tappa nella campagna di Kate per valorizzare l'educazione nella prima infanzia. La principessa, inoltre, aveva già celebrato la natura, da lei definita il suo "rifugio", in una serie di video sul ciclo delle stagioni pubblicati tra il 2025 e il gennaio 2026, dopo aver annunciato la remissione dal cancro diagnosticatole nel 2024. (ANSA).