(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Pierpaolo Piccioli lascia la direzione creativa di Balenciaga, brand del gruppo Kering, che a breve annuncerà la nuova direzione creativa. L'uscita avviene a un mese dall'addio di Anthony Vaccarello a Yves Saint Laurent, altro marchio del gruppo francese. Pierpaolo è uno stilista eccezionale e un talento creativo per il quale nutriamo il massimo rispetto - osserva Luca de Meo, amministratore delegato di Kering -. La nostra ambizione è quella di far tesoro dello spirito d'avanguardia di Balenciaga, onorarne il straordinario patrimonio e continuare a spingere i confini della creatività, consolidando ulteriormente la Maison come una voce potente e rilevante". "Siamo profondamente grati a Pierpaolo per il suo contributo a Balenciaga. Grazie alla sua visione, ha riaffermato le origini couture della Maison, apportando il suo approccio ponderato all'artigianato, alla costruzione e alla creatività. Vorrei ringraziarlo sinceramente per la sua dedizione, generosità e collaborazione, aggiunge Gianfranco Gianangeli, presidente e amministratore delegato di Balenciaga. (ANSA).