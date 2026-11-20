(ANSA) - ROMA, 20 NOV - A Kiev il bilancio delle vittime dei raid russi della notta è salito a 6 e altre 15 persone sono rimaste ferite. In totale, in tutta l'Ucraina, si contano 8 morti e 28 feriti. Lo afferma il premier ucraino Serhiy Koretsky, ripreso dai media locali. "Questa notte Kiev e nove regioni sono state attaccate", ha affermato il premier. Oltre a Kiev sono state colpite Kharkiv, dove i russi hanno attaccato un pronto soccorso, le regioni di Mykolaiv e Odessa, Chernihiv, le regioni di Dnipropetrovsk, Leopoli, Vinnytsia e Sumy. (ANSA).