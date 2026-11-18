(ANSA) - KIEV, 18 NOV - L'Ucraina auspica che Donald Trump e Xi Jinping facciano "pressione" su Vladimir Putin per porre fine alla guerra: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha alla vigilia dell'inedito vertice tra i leader di Usa, Cina e Russia a Shenzhen. "Sia gli Stati Uniti che la Cina esercitano un'influenza decisiva sulla Russia, in particolare nel contesto della fine dell'aggressione, della fine della guerra. Speriamo e ci aspettiamo che questo sia il tono adottato durante tale conversazione: esercitare pressioni sulla Russia affinché ponga fine alla guerra", ha affermato Sybiha rivolgendosi ai giornalisti a Kiev. (ANSA).