(ANSA) - ROMA, 05 LUG - I droni ucraini hanno attaccato l'aeroporto di Gvardiyske, uno dei principali aeroporti militari russi nella Crimea occupata, usato dalla Russia per missioni di combattimento, logistica e manutenzione degli aerei. Lo scrive Rbc-Ucraina citando lo stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina. Non è ancora chiaro quali danni siano stati inflitti. Inoltre sono stati colpiti due ponti stradali nel Donetsk (uno sul fiume Hruzky Yalanchyk nella zona di Huselnykovo e l'altro sul fiume Kalmius vicino a Staromaryivka) utilizzati per gli ucraini per trasferire personale, armi, munizioni e risorse logistiche. Colpiti anche tre depositi di munizioni russi nelle zone di Makiivk (nella regione di Donetsk), Dovzhansk (nella regione di Luhansk) e Preobrazhenka (nella regione di Kherson). "Le Forze di Difesa continueranno ad attuare sistematicamente misure volte a fermare l'aggressione armata della Federazione Russa contro l'Ucraina", ha concluso lo stato maggiore. (ANSA).