(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Il presidente Zelensky guida la nostra nazione in un momento di guerra, una guerra per l'indipendenza, la libertà e la dignità. Ha il sostegno del popolo ucraino, e il popolo ha il diritto di decidere. Le dichiarazioni provenienti dall'estero non fanno altro che confermare che sta svolgendo bene il suo lavoro. Merita sostegno". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, dopo le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, secondo cui è ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente'. (ANSA).