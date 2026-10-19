(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La Russia ha lanciato due attacchi missilistici balistici sulla capitale durante la notte, ma il primo attacco è avvenuto senza preavviso da parte degli i suoi alleati. Lo afferma il portavoce dell'aeronautica militare ucraina Yuriy Ignat, come riporta Rbc, paragonando i raid di stanotte a quelli di martedì scorso. Secondo Ignat, i missili balistici Iskander-M e S-400 sono stati utilizzati due volte: alle 23 e alle 3. La prima volta non è stato ricevuto alcun avviso e ora si sta cercando di capire. I missili partono dalle regioni di confine della Russia e il segnale viene trasmesso dai paesi partner a un centro operativo. (ANSA).