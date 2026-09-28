(ANSA) - ROMA, 28 SET - Nella parte settentrionale della regione di Donetsk, gli ucraini hanno liberato gli insediamenti di Nove, Ridkodub e Katerynivka, in direzione di Lyman, nell'ambito dell'offensiva chiamata 'Vivaldi'. Lo annuncia il comandante del Terzo Corpo d'armata, Andriy Biletsky aggiungendo che è stato ristabilito il controllo sui villaggi di Karpivka e Novomykhailivka. Secondo Biletsky, il villaggio di Nove era un importante snodo per l'esercito russo in quella direzione. "Complessivamente, durante questa fase, abbiamo restituito 51 km quadrati di territorio. Questa fase ha rappresentato un punto di svolta per l'intera operazione", ha detto. (ANSA).