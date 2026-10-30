(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Gli abitanti evacuati da Oleshky, la città sotto occupazione russa nel sud dell'Ucraina, sono partiti per la Russia, da lì prenderanno un volo verso la Bielorussia, quindi un autobus per rientrare in Ucraina. Lo ha annunciato il deputato ucraino David Arakhamia su Telegram, citato da Ukrainska Pravda. "La delegazione ucraina, accompagnata dagli abitanti evacuati da Oleshky, è partita per Anapa (nel sud della Russia, ndr). Da lì decolleranno per la Bielorussia, poi torneranno a casa in bus", ha scritto il deputato senza precisare il numero degli evacuati. Il percorso era stato concordato tra le parti per evitare che i civili passassero attraverso la linea del fronte. (ANSA).