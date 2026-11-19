(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Putin si è atteggiato a leader globale a Shenzhen. In realtà, è un criminale e terrorista globale. E dovrebbe essere trattato come tale. Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai nostri colleghi austriaci e chiediamo una forte risposta internazionale agli attacchi brutali della Russia". Lo afferma su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, dopo i raid con droni russi vicino all'ambasciata d'Austria e a quella di Paesi Bassi a Kiev. Attacchi che hanno provocato almeno un morto. (ANSA).