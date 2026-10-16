(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Durante la notte, i raid dei droni russi hanno lasciato 370.000 persone senza elettricità nella regione ucraina della Volinia. Due persone sono rimaste ferite negli attacchi, che hanno colpito un'azienda con investimenti stranieri: lo ha dichiarato il governatore regionale su Telegram, come riporta Sky News Uk. La Volinia si trova nell'estremo ovest dell'Ucraina, al confine con la Polonia. In mattinata si sono udite esplosioni anche a Leopoli, scrive Rbc, causate dall'avvicinamento di un drone. (ANSA).